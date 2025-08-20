将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は8月20日、福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で第4局2日目の対局を行っている。注目の一戦は、永瀬九段がリードする展開に。藤井王位が引き離される展開に、解説棋士も「中盤でこれだけ差が付くのは初めて見た気がする」と驚きを隠せない様子だった。

【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第4局（生中継中）

シリーズは藤井王位の3連勝で推移。防衛6連覇に向けてあと1勝に迫っている。一方、星取りで後がない永瀬九段にとっては踏ん張りどころだ。角換わりの出だしから永瀬九段がとっておきの新手を繰り出し、前例のない形となった。

盤上は中盤の難所に突入しているが、後手番の永瀬九段がリード。持ち時間でも約2時間の差を付けており、永瀬九段のペースで進行していると見られている。

ABEMAの中継に出演した増田康宏八段（27）は、「永瀬九段の作戦選択が巧かった。ちょっと意外な展開で、藤井王位が先手番で、中盤でこれだけ差が付くのは珍しく初めて見た気がする」と驚きを隠せない様子。さらに、「後手陣は堅く、藤井さんと言えども困っているのでは。結構な差に見えるので、藤井王位に誤算があったのかもしれない」と印象を語っていた。

永瀬九段が踏ん張りシリーズ続行となるのか、苦しい時間を過ごす藤井王位が逆転し“真夏の七番勝負”に決着を付けるのか。今後の展開から目が離せない。持ち時間は各8時間。

【昼食の注文】

藤井聡太王位 冷やしぶっかけあなごうどん

永瀬拓矢九段 ねばねば海鮮丼 缶べぇ（大盛り）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王位 2時間12分（消費5時間48分）

永瀬拓矢九段 3時間52分（消費4時間48分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）