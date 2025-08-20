20日（水）は、東北北部は大雨災害に厳重に警戒してください。東北南部〜九州では猛暑と夕立に注意が必要です。

＜20日（水）の天気＞

東北北部に前線が停滞し、雨が強まっています。秋田県や青森県では午前中から非常に激しい雨が降り、秋田県仙北市内の川が氾濫しました。午後も東北北部を中心に、同じようなところに活発な雨雲がかかり続けて、危険な大雨になりそうです。土砂災害や川の氾濫など大雨災害に厳重に警戒し、身の安全を守るように行動してください。低気圧が近づく北海道も午後は広く雨となり、局地的に激しく降る見込みです。

●予想24時間降水量（21日昼まで、多いところ）

東北北部 150ミリ

北海道 100ミリ

東日本や西日本は引き続き晴れますが、午後はにわか雨や激しい夕立にお気をつけください。東シナ海の熱帯低気圧から湿った空気が流れ込んでいる九州南部では、雨の降りやすい状態が続くでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

東北南部〜九州で猛暑日が続出。熱中症対策を徹底してください。

札幌 32℃（＋3）

仙台 35℃（＋1）

新潟 33℃（±0）

東京 35℃（±0）

名古屋 38℃（＋1）

大阪 36℃（±0）

鳥取 36℃（±0）

高知 34℃（＋1）

福岡 35℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

沖縄も日差しが戻って、広く晴れる日が多いでしょう。21日（木）も夕立にはご注意ください。終わりの見えない猛暑と熱帯夜が続きますので、一日を通して熱中症に警戒が必要です。

■北日本・東日本東北北部では21日（木）の昼前にかけて、大雨災害に厳重警戒してください。夜間に災害の危険度が高まるおそれもあるので、最新の気象情報や自治体から発表される避難情報に注意してください。その後も低気圧や前線の影響で、北海道と東北北部は周期的に雨が降り、総雨量が多くなりそうです。そのほかは強烈な日差しと真夏のような暑さが続き、名古屋では連日38℃まで気温が上がる見込みです。紫外線対策も念入りに行ってください。