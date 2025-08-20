貴島明日香、美ウエスト際立つ“へそ出し”ショットに反響「細すぎんか!?」「ウエストほそっ！」「お人形さんみたい」
モデル・俳優の貴島明日香（29）が19日、自身のインスタグラムを更新。透明感あふれるほっそりウエスト際立つ“へそ出し”ルックを公開した。
【写真】「細すぎんか!?」貴島明日香の美ウエスト際立つ“へそ出し”ショット
貴島は「自分のISFPらしさを感じる今日この頃。同じMBTIのひとと、あるあるを語り合いたい」と性格診断のMBTIについてコメントし、“へそ出し”白トップスを合わせた白肌まぶしい美ウエストを披露している。
この投稿にファンからは「ウエストほそっ！」「なんて可愛いのだ！」「細すぎんか!?」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられていた。
