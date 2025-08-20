「あやの夏休み」平野綾、沖縄でのバカンスショット 超ミニ丈肌見せスタイルで休暇を満喫「美しい」「素敵です」
声優で俳優の平野綾（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。「沖縄の旅」を報告し、思い出ショットを公開した。
【写真】「美しい」超ミニ丈肌見せスタイルで沖縄での休暇を満喫する平野綾
この日、「あやの夏休み」と題して複数の投稿で写真をアップ。沖縄の花や海、平野が歌三線に挑戦する動画など、沖縄での夏の思い出を大量投稿した。
「久しぶりにゆっくり本が読めました」と“自分時間”も満喫できた様子。ミニ丈のボトムスからは生脚をのぞかせており、開放的な気持ちでリラックスできたようだ。
「相変わらずパソコン作業してたけど、海を見ながらは全然気分が違ったなぁ」と振り返り、「独立してから走り続けたこの3年ほど。休むのも仕事だとは分かってはいてもなかなか…。やっとまとまったお休みが作れました。（ライブやる為に沖縄行ったんだけどな。）」とゆったりとした時間を過ごしたようだった。
これらの投稿には「あやねぇ素敵です」「美しい」「沖縄最高ですね！」「海近くで本読む、最高の贅沢」「ゆっくりな時間を過ごせているところをみれて安心＆癒されました」など、さまざまな声が寄せられている。
