パリ・サンジェルマンと国際親善試合

ハンドボール男子の国際親善試合が19日、東京・代々木第一体育館で行われ、リーグHのジークスター東京がフランスリーグ11連覇中の強豪パリ・サンジェルマン（PSG）に35-36で敗れた。ジークスターは勝利を目指して前半を20-20で折り返し、後半も接戦に持ち込んだが、あと一歩届かなかった。PSGは20日、同会場で日本代表と対戦する。

残り時間1分、CB伊禮雅太（いれい・うた）が相手ディフェンスの高い壁をスピードでこじあけた。「死ぬ気で打った」シュートが決まり35-36と1点差。スタンドを埋めたファン7939人のボルテージが、勝利を期待して一気に上がる。「ジーク」コールも響いた。

残り時間わずか、PSGのパスをカットしてターンオーバー。速攻から前線のRB中村翼にパスが通った。大声援を浴びながらノーマークで放ったシュートは相手GKがセーブして決まらず。相手ボールとなって残り13秒、金星はもちろん、大健闘の引き分けも手からこぼれ落ちた。

「悔しいです」。佐藤智仁監督は、心からの声を絞り出した。初対戦だった一昨年は27-36と大敗、昨年の29-31は勝敗が決まった終盤に何とか2点差まで詰める完敗だった。「昨年までは試合後に『大きかった』『強かった』とその差に驚くだけだったが、今回は本気で勝ちにいった結果なので」と悔しそうに言った。

9月に始まる新シーズンでリーグH初優勝を目指すとともに「PSG戦にも照準を合わせた」と佐藤監督。映像を分析し、対戦を想定した練習も積んだ。それでも、試合中2点差をつけることは1度もできず、最後には力尽きた。全力で勝利を目指したジークスターに対し、PSGは10日後のシーズン開幕を見据えてメンバーを入れ替え、戦術を変えながらプレー。「実力の差は歴然だった」と佐藤監督は振り返った。

日本一を逃し続けている「課題」

日本一を逃し続けている「課題」も相変わらずだった。各チームから日本代表クラスの選手が移籍した「スター軍団」は意外なほどの勝負弱さを露呈することがある。個々の力は圧倒的だが、ここぞの場面でミスを連発、終盤になるとプレーの強度が落ちるなど「泥臭さ」とは無縁の戦いでタイトルを逃し続けてきた。

同点となるシュートをセーブされた中村も「豊田合成やブレイヴキングス刈谷の選手は、ああいうところで決めきる。決めないと日本一にはなれない」。日本リーグ時代から5連覇中の豊田合成と5年連続準優勝の刈谷、越えられない「2強」を例に話した。

中村だけではなかった。試合終盤、何度も追いつくチャンスがありながらシュートミスなどで逃した。変わらない勝負弱さ、淡白なプレー。佐藤監督は「終盤の競った状況でいつものようにシュートを打つには、うまさというよりもこっち」と自らの胸を指し、精神面を強調した。

この日、中村はチーム最多タイの5得点を決めた。PSG相手に通用する部分も見せたが、シュートは10本で決定率は50％止まり。「しっかりと反省しないと。一人ひとりの意識を変えないと（リーグHプレーオフで敗退した）去年の二の舞になる」と悲壮な決意で言った。

もちろん、収穫もあった。先発した日本代表GK岩下祐太に代わり、前半途中からゴールを守った大山翔伍は好セーブを連発。筑波大から今春チーム入りしたばかりの新人がゲームを引き締めた。2年目の伊禮は中村と並ぶチーム最多タイの5得点。「通用した部分があったのは、自信になる」と話した。若手がチームに活力を与えた。

今季最大の目標はリーグ制覇。佐藤監督は「この試合がいい試合になったと言えるように、今後やっていきたい」と話した。中村も「あの負けがあったからリーグに集中できて優勝できた、となるように精進していきたい」。開幕は9月6日、アウェーでのブレイヴキングス刈谷戦、今年もジークスターの挑戦が始まる。（荻島弘一）



