齋藤璃佑『新東京水上警察』出演に喜び 『ブンブンジャー』に続き警察官役で「なんかタイヤ人間が頭に浮かんだんですけど…」
俳優の齋藤璃佑が20日、自身のXを更新。フジテレビの10月期の火9ドラマに「水上警察」をテーマとした『新東京水上警察』（10月7日スタート 毎週火曜 後9：00 ※初回は15分拡大）に出演することを発表した。
【写真】“タイヤ人間”として地球を守っていたころの齋藤璃佑
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
「水上警察」は、実在する警察組織。「東京水上警察署」は2008年までに実在した署で、現在は「東京湾岸警察署・水上安全課」で一つの課となっている。劇中では、「東京水上警察署」として復活し、東京の海や川で起きるあらゆるジャンルの事件に挑む。原作は、緻密な取材とエンタメ性を兼ね備えたミステリー作家・吉川英梨氏による同名シリーズとなる。
齋藤が演じるのは東京水上警察署の刑事・遠藤康孝。交番勤務から、直近の異動で刑事になったチーム最年少であり、一人前の刑事を目指して日々奮闘している。何事にも一生懸命で、愛されキャラだが、時に素直すぎる感想を言って周りを凍らせることも…？という設定となる。スーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』で演じた阿久瀬錠／ブンブラックも警察官だったため、齋藤は「この度、フジテレビ10月期火曜21時放送の『新東京水上警察』に遠藤康孝役で出演させていただくことになりました！まさかのオファーでまたまた警察役！交番勤務から異動で刑事に昇格です！」と報告しながら「…ん？なんかタイヤ人間が頭に浮かんだんですけど…。気のせいか」とぽつり。「小さい頃からテレビで見ていた皆様に囲まれて一緒にお芝居が出来ることも、まるで夢のようです！放送は10月7日（火）の21時からになります！皆様お楽しみに！」と呼びかけていた。
