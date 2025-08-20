豊橋中央への友情応援

第107回全国高校野球選手権であった友情応援への恩返しに反響が広がった。豊橋中央（愛知）の野球部員が、同県のライバル校・東邦を訪問。甲子園では東邦マーチングバンド部が豊橋中央に協力して応援していた縁もあり、ファンから喝采が送られている。

豊橋中央は、春夏通じて甲子園初出場。11日に行われた日大三（西東京）との初戦では、ナインを友情応援という形で後押ししようと、同じ愛知の東邦高校マーチングバンド部が聖地に駆けつけ、伝統曲「戦闘開始」の豊橋中央バージョンを披露した。

日大三に敗れてから8日後の19日、豊橋中央の野球部員は東邦を訪問。マーチングバンド部後援会の公式Xは「豊橋中央高校野球部の皆さんが東邦高校にご来校されました こちらこそ幸せな時間をありがとうございました」と綴り、実際の動画を公開した。

映像では階段の前で豊橋中央の野球部員が並び、東邦のマーチングバンド部の演奏に合わせてジャンプしながら踊る姿が収められている。粋な恩返しへの反響が広がり、X上では「高校生らしくてほっこり」「青春だなあ」「最高」「素敵だな 若いっていいね」「豊橋中央と東邦の夏物語、いくらでもおかわりいける」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）