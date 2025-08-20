平井大、新曲「Happy birthday to my son.」リリース 第2子誕生に寄せたメッセージソング
シンガーソングライターの平井大が、新曲「Happy birthday to my son.」を配信リリースした。
【写真】平井大＆妻“2人の子ども手つなぎ”ショット（2枚目）
同作は、妻でフォトグラファーのLady Brown Picturesとのあいだに誕生した第2子となる息子に向けて制作された楽曲。2022年に長女の誕生に合わせて発表された「My Little Rose」に続く“家族への贈り物”となっており、父親としての愛情や未来への願いを込めたメッセージソングとなっている。
平井のSNSでは、Lady Brown Picturesが撮影した写真とともに、手書きの歌詞や楽曲の一部が公開されており、リリース前から多くの反響が寄せられていた。「自分の子供が生まれた時を思い出してジーンときた」「素敵な歌詞。早くフルで聴きたい」など、第2子の誕生を祝福しながら楽曲の完成を待ち望む声が多数集まっていた。
19日に行われたInstagram LIVEでは、同曲が弾き語りで初披露された。「息子と一緒に聞いてます」「一人暮らしを頑張っている子どもたちの顔が浮かびます」「来週予定日の息子が生まれてきたら一番最初に聞かせたい曲！」といったコメントが寄せられるなど、子育て中のリスナーからの共感を呼んでいる。
