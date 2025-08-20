¾®»³·Ä°ìÏº¡¡¼Â»Ð¡¦¤ß¤¥Þ¥Þ¤È¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½é¶¦±é¤Ëº¤ÏÇ¡Ö²ÈÂ²¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¥¥Ä¤¤¡×¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖ¡Ä¶ÛÄ¥´¶¤¬¡×
¡¡¡ÖNEWS¡×¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¼Â»Ð¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤¥Þ¥Þ¤³¤ÈÆ£¸¶Èþ¼ù¡Ê45¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤½Ð±é¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤Ï¤·¤ã¤°»Ð¤Ë¤ä¤ä°ú¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¡£MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡ÖÄï¤µ¤ó¤Ï°ú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡MC¿Ø¤«¤é·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¾®»³¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡£¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¡£¡Ö¤¤¤ä¡Á²ÈÂ²¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¥¥Ä¤¤¡£¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤È¡£¡ÊÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¡Ë·»Äï¤Ç½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤¥Þ¥Þ¤¬¡Ö¾®»³²È¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£¾®»³¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬¤â¤¦¥¥Ä¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤Ï¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾®»³¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤ß¤¥Þ¥Þ¤â¡Ö¥á¡¼¥ë¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤³¤ì¤È¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾®»³¤Ï¡Ö¤â¤·¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼½Ð¤·¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®»³¤Ï¡Ö¤Ç¤âº£Æü¤¬°ìÈÖ¡¢ËÍ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢ÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤ß¤¥Þ¥Þ¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡×¤È±þ¤¸¡¢¾®»³¤¬¡Öº£¡¢²¶¤Î¥¿¡¼¥ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£