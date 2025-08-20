BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）とBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のRIWOO（リウ）、WOONHAK（ウンハク）によるダンスチャレンジ動画が公開され、「最高コラボ」と話題を集めている。

【動画】BOYNEXTDOORの日本語曲でダンスコラボ連発！①BTS J-HOPE②中島健人

■BTS J-HOPE、”少年ルック”な短パン姿でBOYNEXTDOORと踊る

3人が踊っているのは、BOYNEXTDOORが本日8月20日にリリースした日本2ndシングル「BOYLIFE」のタイトル曲「Count To Love」。まずは画面の左側をソワソワと見つめるリウとウナクが映し出され、そこに置かれた青いドアが開くと、J-HOPEが現れた。

J-HOPEはデニムジャケットに真っ赤なショートパンツを履いた、活発な印象を与えるコーディネートで登場。そしてダイナミックに踊るリウとウナクに加わり、流石のダンススキルでエネルギッシュな振付を自分のものにしていく。3人は終始楽しそうな笑顔で、最年少・18歳のウナクと31歳のJ-HOPEには13歳の歳の差があるが、それを全く感じさせないほどの息ぴったりなダンスを見せた。

SNSでは「やっぱりホビはダンスうますぎる」「アイドルしてるホソクも最高！」「ボネクドの日本カムバ曲で踊るホソク見れるの贅沢すぎ」「ホビ美脚すぎ」「日本語曲で踊るホソクさんが見れるなんて…」「ホビ短パン履いてて少年すぎる」など大きな話題を集めている。

■「完璧アイドルすぎ」中島健人はBOYNEXTDOORジェヒョンとダンス

またBOYNEXTDOORのリーダー、JAEHYUN（ジェヒョン）は、「Count To Love」を中島健人とダンス。カジュアルなハーフパンツスタイルのジェヒョンと、グレーのスーツを上品に着た中島が、息を合わせて踊った。

中島もJ-HOPEと同じく31歳だが、キレキレのダンスを見せており、豪華なコラボに「ケンティのダンスは他のアーティストも引き立てる」「この美しさでケンティー31歳とか信じられない」「2人ともダンスうますぎる」「完璧アイドルすぎ」との感想が相次いでいる。