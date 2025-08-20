グループＵＮ出身の俳優チェ・ジョンウォン（４４）がストーキング容疑で立件された。

１９日、警察によると、チェ・ジョンウォンは知り合いの女性の自宅に凶器を持って訪ねて行くなどストーキングした疑いで１６日立件された。

ソウル中央地裁は１８日、ストーキング被害女性への接近を禁止する緊急応急措置を承認したことが分かった。

緊急応急措置とは、加害者が被害者の１００メートル以内に接近できないようにし、電気通信手段を利用した接近を禁止する措置だ。これに違反した場合、１年以下の懲役または１０００万ウォン（約１０５万円）以下の罰金刑に処される。

警察はチェ・ジョンウォンを相手に正確な犯行経緯などを調べている。

これに先立って、チェ・ジョンウォンは人妻である知人女性と不倫疑惑で論争の中心に立つこともした。 チェ・ジョンウォンの知人Ａさんの夫Ｂさんは、Ａさんとチェ・ジョンウォンが不適切な関係を結んだと主張し、２０２３年２月、チェ・ジョンウォンを相手取って１億ウォンの損害賠償請求訴訟を提起した。

チェ・ジョンウォンはこれに反論し、Ｂさんを脅迫・名誉毀損・侮辱・名誉毀損教唆などの疑惑で告訴するなど法的攻防を続けている。

一方、チェ・ジョンウォンはキム・ジョンフンとともに２０００年にグループＵＮでデビューし、『一生』『Ｗａｖｅ』『プレゼント』など多くのヒット曲を出し、人気を集めた。チェ・ジョンウォンは２００５年、グループ解散後、俳優に転向して活動している。