BTSのJIN（ジン）がグローバルアンバサダーを務めるジュエリーブランド・FRED（フレッド）の最新ビジュアルが公開され、「眩しすぎる」と反響を呼んでいる。

【写真・動画】長い襟足も新鮮！BTSジンの“Catch the Sun”ビジュアル【写真】3月に公開されたFREDビジュアル

■BTSジン、圧倒的な輝き放ち海で光を浴びる！

あらたなキャンペーンビジュアルのテーマは “Catch the Sun”。太陽がまばゆく優しい光を放つ海を背景に、爽やかな白い衣装をまとったJINが、上品な美しさを放ちながら佇んでいる。FREDアイコンコレクションである「フォース10」をまとい、落ち着きのある大人の雰囲気を存分に漂わせた。

JINが海を眺めながら、気持ちよさそうに風を浴びるムービーも公開（投稿の2、5枚目）。襟足が少し伸びたヘアスタイルも、新鮮な印象を与えた。

SNSでは「輝く美しさ…」「ま、眩しいっ…」「気品が溢れてる」「ジュエリーを見たくても美しい人にしか目がいかない」「輝きがすごいなあ、綺麗だなあ…」「スーパーラグジュアリーな王子様」「大人ハンサム過ぎやしませんか」などの反響が起こっている。

■BTSジン、3月に公開されたFREDビジュアルでは短髪が印象的