夏休みも残りわずか…子どもたちの自由研究“お助け”イベント各地で続々　生き物の生態や果物の食感に迫る「体験しながら学ぶ」　

子供たちを悩ませる夏休みの自由研究。

そんな子供たちを助けるイベントが開催されています。

イルカのショーや巨大な水槽が人気の横浜・八景島シーパラダイス。

夏休みギリギリの8月末まで開催される自由研究の“お助け”イベントは、生き物の生態系についてです。

実際に標本に触れたり、顕微鏡でうろこを見たり、「体験」を通して学ぶことができます。

さらに、こんな“変わった”学習も…。

記者がにおいを嗅いでいるのは「アシカのふん」。

記者：

鼻につんとくるにおいですが、ほんのり磯のようなにおいもします。

ふんの匂いから、その生き物が何を食べて生活をしているか分かるんです。

ちなみに、アシカの主食は魚介類だそうです。

一方、自由研究の“お助け”は自治体でも。

茨城県は、名産の梨「恵水」を活用して、梨の謎を教えてくれます。

梨のシャリシャリ食感の理由など、大人でもあまり知らない梨の秘密を学ぶことができます。

茨城県営業戦略部・土井敏明さん：

宿題が最後まで終わらず非常につらかったイメージもあったので、手助けすることによって、楽しい思い出で最後締めくくれるんじゃないかと。

また、このイベントでは梨狩りの体験もできるそうです。