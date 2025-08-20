サンスター文具は、昨年に誕生50周年を迎えた、世代を超えて愛されているキャラクター「モンチッチ」の文具雑貨シリーズ（全10種）を8月下旬から発売する。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどで取り扱い予定となっている。

「モンチッチくん」と「モンチッチちゃん」の仲むつまじい“ペア柄”や、キャラクターの愛らしさが詰まった“パターン柄”など、思わず手に取りたくなるデザインで展開。さらに、1970年代当時のレトロなムードを感じさせるチェック柄にも注目。かわいさとノスタルジーがMIXされた、世代を問わずに楽しめるデザインでラインアップしている。

「モンチッチ」は1974年にセキグチから発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こした。1974年の発売から現在までに30ヵ国以上、累計7000万体以上を販売している。世界中のファンに愛され続け、昨年には誕生50周年を迎えた。

［小売価格］242円〜2090円（税込）

［発売日］8月下旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp