会社員にとっては、通勤するだけで気力体力が奪われる酷暑の夏。そんなとき、リモートワークはありがたい。仕事部屋を自宅につくる人も多いだろう。自宅で仕事に集中するためには、家具の選び方も重要だ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、VALVANNE(バルバーニ)と共同で、全国の男女300人を対象に「仕事部屋をコーディネートしてほしい芸能人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】こだわりとセンスの光る多士済々、誰にお願いする？

同率５位に北川景子(38)、福山雅治(56)、天海祐希(58)、石田ゆり子(55)の４人がランクイン。人気＆実力のある俳優陣はいずれも洗練された印象で、「実用性や機能性のあるアイテムをよく知っていそう」などのイメージも選ばれた要因だ。



第４位は綾瀬はるか(40)。「ナチュラルで居心地の良い部屋にしてくれそう(30代女性)」「身のこなしが鋭く、部屋のレイアウトもあっという間に片づけてしまいそうだから(60代男性)」「奇抜なアイデアで面白い造りになる(70代男性)」など、ドラマやバラエティー番組での自然で美しいイメージから、仕事部屋を上手くコーディネートしてくれそうだという声が多く見られた。



第３位はタモリ(79)。「シックにまとめてくれそうなので(40代男性)」「おしゃれだけど機能的な部屋にしてもらえそう(50代男性)」「信頼できる(50代女性)」など、博学で家具についてのこだわりやセンスが良さそうなイメージから、上位に選ばれた。



第２位は所ジョージ(70)。「良い家具知ってそう(30代男性)」「遊び心と実用性のバランスが絶妙だと感じたから(30代男性)」「仕事をする時間が楽しいと感じられるような遊び心をちりばめてくれそう(40代男性)」「アメカジっぽくしてくれそうだから(60代男性)」など、ファッションセンスの良さやこだわりのアイテムなどを収集して楽しんでいるイメージが強く、遊び心を加えた素敵な仕事部屋を提案してくれそうと人気を集めた。



第１位はヒロミ(60)。「何でも作れる器用さがあるから(20代男性)」「アレンジが得意だからいいものを作ってくれそう(20代女性)」「仕事がはかどりそうな部屋にリフォームしてくれそうだから(40代男性)」など、TV番組でDIYの才能を披露し、機能的な家具をつくってくれるイメージから、多くの票が集まった。



ランキング結果は以下の通り。



第１位 ヒロミ 61票



第２位 所ジョージ 47票



３位 タモリ 20票



第４位 綾瀬はるか 12票



第５位 北川景子／福山雅治／天海祐希／石田ゆり子 10票



第９位 バカリズム ９票



第１０位 米倉涼子／森泉 ８票



（よろず～ニュース調査班）