ドジャース打線爆発！先発全員18安打でロッキーズに快勝　大谷翔平は6試合ぶり“弾丸”44号含む2打点2得点で勝利に貢献

◆コロラド・ロッキーズ4−11ロサンゼルス・ドジャース 19日（日本時間20日午前9時40分試合開始、クアーズフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。2回に44号ホームランを放った。

前日のロッキーズ戦で大谷は2回にタイムリーを打つなど4打数2安打の活躍だったが、チームはサヨナラ負け。山本由伸投手（27）は7回3失点で勝敗はつかなかった。

ドジャースはパドレスに2ゲーム差をつけ、ナ・リーグ西地区首位をキープしている。

ドジャースの先発は今季3勝2敗・防御率3.86のシーハン投手、ロッキーズは今季0勝6敗・防御率6.75のゴンバー投手が先発した。

1回表の第1打席、大谷はカウント1−2で4球目の外角直球を打ってサードへのファウルフライ。2死1塁となって4番フリーマンがレフトへのタイムリー二塁打を放ってドジャースが1点を先制。なおも2死2塁で5番テオスカー・ヘルナンデスのレフトへのタイムリー二塁打で2−0とした。

2回表、この回先頭の7番コールがソロホームランが出て3−0。2死走者なしとなって大谷の第2打席、カウント1−1で3球目、内角低めへの145キロ直球を右中間スタンドに運んで、6試合ぶりとなる44号ホームランを放った。打球速度186.5キロ、飛距離125.8メートルの痛烈な一打で、ナ・リーグ本塁打王争いトップのシュワーバー（フィリーズ）に並んだ。

3回表2死1、2塁で7番コールのレフトへのタイムリーで1点。2死1、3塁となって8番ロハスにもセンターへのタイムリーが出て1点を追加。さらに2死1、3塁で9番ケネディのセカンドへの内野安打でもう1点を加え7−0に。2死1、2塁で迎えた大谷の第3打席は、3−2フルカウントで四球を選んで出塁した。

4回裏2死1塁、7番ドイルのツーランホームランでロッキーズが2−7と反撃。

6回表の先頭で大谷の第4打席はロッキーズ2番手モリーナとの対戦。3−2フルカウントで6球目の外角直球を打ってセカンドゴロに倒れた。

6回裏2死1塁で6番キャロスにツーランホームランが出てロッキーズが4−7と3点差に迫る。

7回表1死2、3塁、投手が3番手アンダーソンに代わって9番フリーランドの打席、捕手のパスボールでドジャースに1点が入る。1死1、3塁となって大谷の第5打席、3球目を打ってファーストゴロ間に3塁ランナーが還り9−4。2塁でアウトになったフリーランドと入れ替わり、大谷が塁に出る。続く2番ベッツのヒットで2死1、2塁となり、3番スミスがセンターへタイムリーを放って大谷が2塁から生還。ドジャースが10−4と再びリードを広げた。

9回表1死1塁で大谷の第6打席は4番手ダーネルとの対戦。カウント2−2で5球目のスプリットを打ち上げてサードへのポップフライに倒れた。2死1、2塁となって3番スミスがライトへ2打席連続のタイムリーを打って11−4に。

試合は先発全員の18安打と猛攻を見せたドジャースが9回裏を3人で締め、11−4で快勝。大谷は5打数1安打1四球、本塁打1、打点2、得点2の成績だった。