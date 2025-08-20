GACKT、始球式前“ブルペン”での剛速球に反響「お宝映像ありがとうございます」
北海道・STV札幌テレビの福永俊介アナウンサーが、20日までに自身のインスタグラムを更新。アーティストのGACKTと“ブルペン”でキャッチボールする様子を公開した。
福永アナは、「キャッチボールのお相手はなんと『GACKT様』」「GACKT様がファーストピッチの前にエスコンフィールドの通路でアタシとキャッチボールしてくださいました」と状況を説明。GACKTがファーストピッチを前に、球場通路という“ブルペン”で、左腕からテンポよく剛速球を繰り出す動画も公開された。
なお、GACKTは1日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズvs.福岡ソフトバンクホークス戦のファーストピッチセレモニーに登場。昨年の“黒歴史”を払拭するためにかなり意気込んていたものの、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔が乱入してマウンドに立ち、GACKTはバッターボックスに立たされるという“屈辱”を味わっていた。
この投稿に「せっかく練習してたのに投げてほしかったよ〜 何故に??何故にあんな展開に????」「ふくながさん羨ましい」「ガックン、次は投げて下さいね。皆ガックンの勇姿を見たがっていますよ〜」「福永さん！お宝映像ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
