田中碧、英2部のPFA年間ベストイレブン入り！ 3部では岩田智輝も選出
リーズに所属する日本代表MF田中碧が、イングランドプロサッカー選手協会（PFA）の選出する2024−25シーズンのチャンピオンシップ（2部）年間ベストイレブンに選ばれた。
現役選手たちの投票によって選出されるPFAの年間ベストイレブンが19日に発表。チャンピオンシップの部門では、5シーズンぶり2度目の優勝で、3シーズンぶりにプレミアリーグ昇格を果たしたリーズから田中を含め、最多となる5名が選出された。
なお、昨季リーグ戦は43試合出場で5ゴール2アシストを記録してリーグ戦制覇に大きく貢献した田中は、チャンピオンシップのチーム・オブ・ザ・シーズン（年間ベストイレブン）に選出されていたほか、リーズの選手投票によるチームの年間最優秀選手賞と年間最優秀ゴール賞なども受賞していた。
さらに、同日にはEFLリーグ1（イングランド3部）におけるPFAの年間ベストイレブンも発表され、優勝に貢献したバーミンガムに所属するMF岩田智輝が選出されている。
また、田中と岩田はそれぞれのリーグでPFAの年間最優秀選手賞の最終候補者6名に選ばれていたが、チャンピオンシップの部門ではGKジェームス・トラッフォード（元：バーンリー／現：マンチェスター・シティ）、リーグ1の部門ではFWリチャード・コネ（元：ウィコム・ワンダラーズ／現：クイーンズ・パーク・レンジャーズ）が年間最優秀選手に選出されており、田中と岩田は受賞とはならなかった。
2024−25シーズンのPFAにおけるチャンピオンシップ年間ベストイレブンは以下の通り。
■チャンピオンシップ（2部）
※クラブ名は昨季在籍のもの
▼GK
ジェームス・トラッフォード（バーンリー）
▼DF
コンラッド・イーガン・ライリー（バーンリー）
マクシム・エステーヴ（バーンリー）
ジュニオル・フィルポ（リーズ）
ジェイデン・ボーグル（リーズ）
▼MF
田中碧（リーズ）
ジョシュ・ブラウンヒル（バーンリー）
グスタヴォ・ハーメル（シェフィールド・ユナイテッド）
▼FW
ボルハ・サインス（ノリッジ）
ヨエル・ピロー（リーズ）
ダニエル・ジェームズ（リーズ）
■EFLリーグ1（3部）
※クラブ名は昨季在籍のもの
▼GK
ライアン・アルソップ（バーミンガム）
▼DF
アレックス・コクラン（バーミンガム）
ロイド・ジョーンズ（チャールトン・アスレティック）
クリストフ・クラーラー（バーミンガム）
イーサン・レアード（バーミンガム）
▼MF
ペク・スンホ（バーミンガム）
岩田智輝（バーミンガム）
▼FW
チャーリー・ケルマン（レイトン・オリエント）
リチャード・コネ（ウィコム・ワンダラーズ）
クワメ・ポク（ピーターバラ・ユナイテッド）
ジェイ・スタンスフィールド（バーミンガム）
