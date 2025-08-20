日本代表FW上田綺世は「ストライカーではない」とオランダの伝説フリットが厳しい評価

2023年からオランダの名門フェイエノールトでプレーしてきた日本代表FW上田綺世。

フェイエノールトは、かつて小野伸二氏や宮市亮（現横浜F・マリノス）も所属し、今夏には日本代表DF渡辺剛が加入した強豪クラブだ。

上田は、今季リーグ開幕2試合連続ゴールを決めているが、元オランダ代表ルート・フリットから厳しい指摘を受けた。フリットは、『Ziggo Sport』で「真のストライカーではない」と述べていたという。

「彼（上田）はストライカーではないと思う。どう評価すればいいのか分からない。ボールを受けること、ボールに触ること…彼が本物のストライカーかどうかは分からないが、自信の問題なのかもしれない。いい選手だが、ストライカーは冷静でなければならない。

ストライカーは特別な存在で、他のサッカー選手とは全く違う。ストライカーは直感的にプレーし、他の選手が通常予想しないようなシュートを予測する。彼はそういうプレーができない」

62歳のフリットは、1988年のEURO優勝も経験したオランダのスーパーレジェンド。フランク・ライカールト、マルコ・ファンバステンと「オランダトリオ」を形成し、ACミランの黄金期を築き上げた人物でもある。

また、元オランダ代表テオ・ヤンセンも「彼はワイルドだ。自分を証明したいあまり、プレーに落ち着きがないのかもしれない。それが彼をぎこちなく見せている。残念だ。ゴールを決められる選手が必要」として、上田は自己顕示欲が強すぎると述べていたという。

ただ、上田の日本人離れしたフィジカルとシュート力は海外でも評価されてきた。厳しい評価をバネにさらなる活躍に期待したい。