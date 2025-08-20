「今でもサッカーは全く飽きない」70歳になったトルシエ、現在の心境は？ 日本での指揮の可能性にも言及「クラブのオファーがあれば…」
元日本代表監督フィリップ・トルシエが、前園真聖氏のYouTubeチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」で、今後の展望を語った。
1998年に日本代表の監督に就任したトルシエは、その間に世代別の代表監督も兼職。U-20代表を99年に行なわれたワールドユース（現U-20ワールドカップ）で準優勝、U-23代表を2000年のシドニー五輪でベスト８、A代表を2002年の日韓W杯でベスト16に導いた。
その後はフランス１部のマルセイユやカタール代表、モロッコ代表、ベトナム代表などを率い、今年３月21日で70歳となった名将は今後、どのような人生設計を描いているのか。現在の心境をこう明かす。
「初心を忘れず、サッカーへの情熱も変わっていません。今年で70歳になりましたけど、去年まではベトナムサッカー協会で４年間も勉強しました。育成アカデミーのトップを任せてもらい、その後に技術委員を務め代表監督。日本代表の時のように３世代を任されて、意外に現場・ピッチが好きだと確認できました」
そして今後について「日本代表の監督は難しいと思います」とし、こう続ける。
「クラブのオファーがあれば、５年〜10年できるかもしれない。今でもサッカーは全く飽きない。サッカーに対する倦怠感はないです。毎朝、起きたらサッカーのことを考えています」
サッカーへの意欲が、全く衰えないというトルシエ氏。今後、日本のクラブで指揮を執ることはあるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
