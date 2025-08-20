おじいちゃんとわんこの素敵なエピソードがInstagramアカウント「namachocobell」に投稿されました。投稿は記事執筆時点で20万7000再生を突破、「相思相愛になれてよかった」「素敵な絆に感動した」「純新無垢な姿にやられたかな」と人気を集めています。

【動画：『犬を飼ったら家を出ていく』と大反対していたおじいちゃん…10年後→嘘のような『現在の光景』】

犬嫌いなおじいちゃん

Instagramアカウント「namachocobell」の投稿主さんは、大の犬好き。昔からわんこと暮らすことに憧れていました。しかし、一緒に暮らすおじいちゃんは、犬が嫌いな人だったそうです。「犬を飼ったら家を出ていく」と猛反対していたといいます。

投稿主さんは、そんなおじいちゃんの意見を押し切って、10年前、「ベル」ちゃんを迎えました。意図せずわんこと暮らすことになってしまったおじいちゃんですが、徐々に変化が見られたそうです。

犬嫌いから犬好きに♡

おじいちゃんは、ベルちゃんと暮らすうちにわんこの魅力に取りつかれてしまったよう。ご飯をあげる係を率先してやってくれたり、抱っこもしてくれるようになったそうです。そしてなんと、今では一緒に寝るほど仲良しになってしまったのだとか…♡

一方、ベルちゃんもおじいちゃんのことが大好き。優しくなでてくれたり、いつでも甘えさせてくれたり、ベルちゃんにとっておじいちゃんはなくてはならない存在だといいます。すっかりベルちゃんと絆を深めたおじいちゃん、これからも仲良く幸せでいてほしいですね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「魔法にかかったね」「我が家も一緒でした(笑)」「幸せな気分になります」などさまざまなコメントが寄せられました。

同居犬が好きなものは…

実は、ベルちゃんには「チョコ」ちゃんという同居犬がいます。チョコちゃんが好きなのは、なんと猫さん！家では飼っていないものの、テレビに猫がうつると一目散に駆け寄って立ち上がるのだとか。

画面にうつる猫を見つめるチョコちゃんは、まるで片思い中の少女のよう…！必死に猫さんに触れようとしたり、「一緒に遊ぼう」と鳴いたりするのだそうです。猫さんが画面からいなくなると、テレビの裏を確認してしまうほど…。

それぞれの「好きなもの」とともに、日常を楽しんでいる2匹なのでした♪

Instagramアカウント「namachocobell」には、ベルちゃん＆チョコちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「namachocobell」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。