素肌コートの衝撃…BTS・V、広告撮影ビハインドで“絵画”のようなビジュアル披露【PHOTO】

BTSのVが、圧倒的なビジュアルでファンの心をつかんだ。

【写真】V、ベッド写真が流出!?

Vは8月19日、自身のインスタグラムを更新し、「Compose Coffee」広告撮影のビハインドカットと映像を公開した。

公開された写真の中でVは、多彩な衣装を完璧に着こなし、さまざまな魅力を発散。カメラの前でポーズをとる姿から、コーヒーを飲みながら余裕ある雰囲気を楽しむ姿まで、そのすべてがまるで絵画のようだ。

（写真＝V Instagram）

特に、ノースリーブ衣装で引き締まった腕の筋肉を披露した写真や、素肌にコートを羽織った大胆なショットは、ファンの熱い反応を呼び起こした。また、深みのある眼差しでどこかを見つめる姿や、撮影現場をモニタリングする真剣な姿からは、プロフェッショナルな一面を垣間見ることができた。

同日、Compose Coffeeは専属モデルであるVと共に制作した新広告映像2本を公開した。

「コーヒーをコーヒーらしく」というスローガンを掲げた1本目の映像は、平凡な日常の中でコーヒーと共にする瞬間をVの温かな視線で描いたもの。映像の中でVは「今のあなたがいるまでに、どれほど多くのコーヒーが必要だったでしょうか？」と問いかけ、日々繰り返される当たり前の選択である“コーヒー”の意味を改めて照らし出した。

（写真＝V Instagram）

2本目の映像は新メニュー「V COMPOSED」をテーマに、「Vが作曲した一杯」という感覚的なコンセプトで構成。Vは五線譜と音符の間を行き来しながら、新メニューの原材料やドリンクが完成する過程を映し出し、一曲の音楽を完成させるように、その個性とムードを視覚的に表現した。

なお、Vが所属するBTSは2026年春のカムバックとともに大規模なワールドツアーを正式に発表している。メンバーたちは7月からアメリカに渡り、本格的な音楽制作と公演準備に突入しており、最近はWeverseなどを通じてファンと活発に交流している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。