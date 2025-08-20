マリウス葉、兄の結婚式で驚きの美脚を披露「ほんまに見てもいいやつ！？」「キャラ違いすぎて面白い」
元Sexy Zone（現timelesz）のマリウス成龍葉さんは8月19日、自身のInstagramを更新。結婚式に参列した際の写真を公開しました。
【写真】イケメン兄の結婚式ショット
「スタイル良過ぎるかっこいい」マリウスさんは「カプリを新しい家族の一員と共に去りました」と英語でつづり、2本の動画と11枚の写真を投稿。兄の結婚式に参加したようです。マリウスさんは黒いタキシードに身を包み、サングラスを掛けた姿がとても格好いいです。ほかにも結婚式の楽しそうな様子や、海で泳ぐマリウスさんの姿も見ることができます。また、9枚目では“美脚”も披露しました。
コメントでは、「お兄さまご結婚おめでとうございます」「タキシードめちゃくちゃかっこいい〜美しすぎる」「新しい家族が増えて幸せだね」「マリウスの格好良いタキシード姿が見られて、とても幸せ…」「1枚目と9枚目のキャラ違いすぎて面白い笑笑」「スタイル良過ぎるかっこいい」「マリちゃんのフォーマルな姿は清潔な色気があって」「9枚目ってほんまに見てもいいやつ！？」など、さまざまな声が上がっています。
「25歳の誕生日」3月30日には「25歳の誕生日は、人生そのもの――その複雑さや浮き沈み――を祝うように、心から響くアートにじっくりと向き合う時間を過ごしました」とつづり、誕生日を報告していたマリウスさん。私服と思われる姿でリラックスした表情を見せています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
