TWICEの6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』より、収録曲「Like 1」が先行配信。あわせてアニメーションムービーが公開された。

本楽曲は、ONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を手掛け、メンバーのジヒョが作詞を担当。作詞を手掛けたジヒョは「私達はONE OK ROCKさんの音楽が大好きです。今回のアルバムは私がディレクションを担当しています。ロックやバンドテイストを作品のテーマにしていて、ONE OK ROCKさんに楽曲を提供してもらえたら素敵だなと思っていた中、快く快諾してくださって、今回このようなコラボレーションが実現して本当にうれしかったです。」と語っている。

楽曲は、疾走感あふれるバンドサウンドにのせて“いつかは訪れる別れ”と“心の中で生き続ける美しい瞬間”を歌ったもの。限りある時間と永久の時間の対比を、エモーショナルな描写で描いた美しい楽曲だ。音源先行配信に合わせて公開されたアニメーションムービーは、幼い頃から一緒に歩んできたイマジナリーフレンドとの別れを描いた内容となっている。

なおTWICEは先日、大阪 京セラドーム大阪にて、6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』をスタート。本公演では、「Like 1」も披露している。

（文＝リアルサウンド編集部）