Àè½µ¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬¡¢³Ø¹»Æâ¤Î¹¹°á¼¼¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¸©Î©¤Î³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ìÀÆÅÀ¸¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î13Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î¶µÍ¡¡¦¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤¬³Ø¹»Æâ¤Î¹¹°á¼¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À¤¬ÃåÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤±¤µ¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Î¸©Î©³Ø¹»¤Ç¹»Æâ¤Î°ìÀÆÅÀ¸¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤Þ¤ÇÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¤é¤¬¶µ¼¼¤ä¹¹°á¼¼¤ÎÅ·°æ¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢ÉÔ¿³Êª¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÀÆÅÀ¸¡¤ÏÁ´¤Æ¤Î¸©Î©Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ê¤É79¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½µ´Ö¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄÌ³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤âÅÀ¸¡¤ä°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£