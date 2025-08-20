きょうは名古屋の最高気温が38℃の予想で、体にこたえる危険な暑さになるでしょう。

【写真を見る】名古屋で最高気温38℃予想 体温を超える暑さ 各地で熱帯夜続く 愛知･岐阜･三重の天気予報（8/20 昼）

正午前の名古屋市内です。青空が広がり、朝から強い日差しが照りつけています。名古屋では午前11時前に気温が35℃を超え、厳しい暑さとなっています。

きょうは午後も広く晴れる予想です。お出かけの際は、日傘や帽子などを使って紫外線対策をしましょう。



所々で雨が降る見込みで、岐阜県では山間部を中心に雷や急な激しい雨に注意が必要です。

最高気温は名古屋で38℃、岐阜で37℃、津では36℃の予想です。愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが発表されています。



こまめな水分、塩分補給など熱中症予防を心がけてください。

【週間予報】

この先も晴れる日が多く、週末にかけて猛烈な暑さが続くでしょう。名古屋や岐阜では体温を超える暑さになる日がある予想です。しばらくは各地で熱帯夜も続くでしょう。日中だけでなく朝晩の熱中症にもご注意ください。