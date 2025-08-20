「参観日でしたか」有吉弘行、アンガ田中の“父娘”ショットに「オヤジの遺伝子ゼロ」「ええ親子」の声！
お笑いタレントの有吉弘行さんは8月20日、自身のInstagramを更新。“父娘”ショットを公開しました。
【写真】有吉弘行、“父娘”ショットに反響
この投稿にファンからは、「かわいい娘さん」「お！親戚のおじさんと……お盆ですね〜」「参観日でしたか」「ええ親子⁉ですねぇ（笑）」「もしかして母は有吉さん...？」「娘、オヤジの遺伝子ゼロ」「結婚するとき取り敢えず1度反対し、結婚式に号泣してそうな父」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】有吉弘行、“父娘”ショットに反響
「もしかして母は有吉さん...？」有吉さんは「父娘」とつづり、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんとモデルでタレントの藤田ニコルさんのツーショットを公開しました。写真では、田中さんが背筋を伸ばして直立し、その隣ではにっこりとほほ笑む藤田さんの姿が。まるで本当の父と娘のようにも見えるショットに、思わずクスッとしてしまいます。
「安心安定な仲良しツーショット」有吉さんは2024年12月24日の投稿で、「広島のおじさん」とつづり、田中さんとのツーショットを公開。コメントでは、「安心安定な仲良しツーショット」「かわいらしい」「いい写真だなあ」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)