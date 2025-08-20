RIIZE公式キャラ初のテーマカフェ、東名阪で開催 可愛いフードやデザート＆撮り下ろしグッズも
【女子旅プレス＝2025/08/20】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式キャラクター・WE LITTLE RIIZE初のテーマカフェ「RIIZE PARK CAFE」が、2025年9月11日（木）より東京にて、9月19日（金）より愛知、大阪にて、期間限定でオープンする。
WE LITTLE RIIZEは、RIIZEのメンバーが描いたスケッチをもとに誕生した公式キャラクター。グループの全国アリーナツアー『2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』を記念してテーマカフェを東名阪3都市で開催する。
店内は、2025年4月にソウルで開催され、人気を博したポップアップストア「WE LITTLE RIIZE @RIIZE PARK」をイメージした内装に。楽しい世界観溢れる空間で、WE LITTLE RIIZEのキャラクターたちをイメージしたフードやデザート、可愛いテイクアウトボトルに入ったドリンクなどを味わえる。
メニューはハンバーガー、クレープ、パンケーキ、オムライス、ホワイトカレー、パフェ、ストロベリー風味のシェイクなど、見た目のキュートさはもちろんきちんと食事の満足感も得られる充実の品揃えだ。
また、メンバー自筆のイラストを用いたランダム自筆アクリルキーホルダーをはじめ、「RIIZE PARK CAFE」限定撮り下ろしカットを使用したオリジナルグッズ・特典なども登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・東京／原宿：BOX cafe＆space キュープラザ原宿店／2025年9月11日（木）〜11月3日（月・祝）
東京都渋谷区神宮前6丁目28番6号 キュープラザ原宿3F
・愛知／名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店／2025年9月19日（金）〜11月3日（月・祝）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
・大阪／梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA 1号店／2025年9月19日（金）〜11月3日（月・祝）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪6階
予約方法
・事前予約金：825円
【Not Sponsored 記事】
