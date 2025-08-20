ソフトバンクとNetflix（ネットフリックス）は、業務提携が10周年を迎えたことを記念し、「Netflix PayPayポイントキャンペーン」を開始した。終了時期は未定。

キャンペーンでは、ソフトバンクブランドのユーザーが、ソフトバンク経由で「Netflix」へ新規加入すると、毎月PayPayポイントが付与される。

プランによってもらえるポイントは異なる。「広告つきスタンダード」（月額890円）で80ポイント、「スタンダード」（月額1590円）で110ポイント、「プレミアム」（月額2290円）で330ポイントが毎月もらえる。

別途、ソフトバンクユーザー向けの特典「ソフトバンクプレミアム」の「エンタメ特典」としてのポイントも付与される。

プランの違い 広告付きスタンダード スタンダード プレミアム 月額利用料 890円 1590円 2290円 新規加入特典 80pt 110pt 330pt エンタメ特典 40pt 72pt 104pt 画質 フルHD フルHD 4K 同時視聴台数 2台 2台 4台 広告の有無 あり なし なし