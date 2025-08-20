猛暑の日に“スマホ”が熱くなりすぎて突然シャットダウン…。修理に出すべきか悩んでいますが、これは「保証の範囲」で直してもらえるのでしょうか？

「高温によるスマホの故障」は保証の対象になるのか？

まず前提として、スマートフォンには「高温による自己保護機能」が備わっています。

夏の炎天下や車内など温度が高くなる場所で使い続けたり、放置した場合、スマホは本体や内部部品を守るため自動で機能を制限したり、シャットダウンする仕組みになっています。これは主なスマートフォンメーカー（Apple・Android各社）が公式に認めている正常な保護動作であり、異常や故障ではありません。

ほとんどのケースで「高温環境での使用」はメーカー保証の対象外になる可能性が高いです。多くのスマホメーカーや正規取扱サービスでは、次のような「正しい使用環境」が保証の前提条件となっています。

●周囲温度

0～35℃

●湿度

高湿度や水ぬれはNG

●衝撃

強い衝撃、分解・改造はNG

特に、夏場の車内（40℃以上）や直射日光の当たる場所での長時間の使用・放置は、メーカーが定める「通常の使用環境」を超えてしまうため、故障していても保証が適用されない場合が多いです。

ただし例外もあり、下記のような場合は保証の対象となることもあります。

●バッテリーや基板など内部部品の初期不良が原因で発熱・故障したと認められた場合

●購入後間もなく不具合が発生し、正しく使用していたことが証明できる場合

●正規保証期間内かつ分解、改造をしていない場合

したがって、「高温だったから壊れた＝必ず保証対象外」とは限らず、“どのような使い方だったか”“何が原因で壊れたか”が重視されるため、それぞれでメーカーやキャリアのサポート窓口に相談のうえ、調査結果を受けて判断が下されます。



修理に出す前に確認したい3つのポイント

いきなり修理に出す前に、まず以下の3点を確認しましょう。



1.本当に壊れているのか？

スマホが高温で自動的に電源オフや再起動を繰り返すと、あたかも「壊れた」ように見えることがありますが、冷ましてから再起動すれば復活する場合もあります。まずは数十分ほど放置して自然に冷やしてみてください。それでも改善しない場合は再起動や充電ケーブルの確認、SIMカードの抜き差しなども試しましょう。



2.保証期間内かどうか

メーカー保証（通常1年）や延長保証、キャリア保証などの対象期間かどうかを必ず確認しましょう。購入日を証明できるレシートや保証書、購入履歴などを用意しておくと手続きがスムーズです。レシートがなくても、シリアル番号から保証期間が確認できる場合もあります。



3.高温状態での使用があったか

もし直射日光下で長時間使っていたり、車内に放置してしまったりした場合などがあれば、正直に申告することが大切です。メーカーが異常使用と判断した場合、保証対象外となることがあります。状況を詳細に伝えることで適切な対応が受けられます。



保証対象かどうかは「原因」がカギ。予防と早めの対処が大切

スマホが猛暑で熱くなりすぎてシャットダウンした場合でも、それが一時的な保護動作であれば、心配する必要はありません。まずは冷却して再起動してみましょう。

もし何度も同じことが起きたり、まったく電源が入らなかったりする場合は、メーカーや販売店に相談し、診断を受けることが大切です。その結果、製品側に問題があるとわかれば、保証の対象になる可能性もあります。再発を防ぐためにも日常的に熱対策を心がけましょう。



出典

Apple Inc. iPhoneやiPadが高温または低温になりすぎた場合

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー