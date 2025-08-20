GACKT¡Ö¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¡×Ãæ³Ø¹»¤Ç¥¯¥Þ¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤À¸ÅÌ¼é¤Ã¤¿Éû¹»Ä¹¾Î¤¨¤Ä¤ÄÌä¤¤¤«¤±
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬20Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£´ä¼ê¸©¤ÇÃæ³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¯¥Þ¤È¡¢Éû¹»Ä¹¤¬¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢Éû¹»Ä¹¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¿ÍÎ¤¤Ø¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤Î¸¶°ø¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ù¤Áê¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡£
GACKT¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ë¥¯¥Þ¡£¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¡£À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Éû¹»Ä¹¤Ë¤Ï·É°Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉû¹»Ä¹¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤¬Æ±»þ¤Ë»×¤¦¡£¿¹¤òºï¤ê¡¢»³¤òÁé¤»¤µ¤»¡¢¥À¥à¤ÇÀî¤ò¤»¤»ß¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤â¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
GACKT¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥À¥à¤ò²õ¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¤ò¼«Í³¤Ë¤·¡¢¿¹¤òÁÉ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²¤ÊÆ¤Ç°ìÉô¤Ç´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»³¤òÊø¤·¡¢¿¹¤òÄÙ¤·¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ø¥¨¥³¡Ù¤È¸À¤¦¡×¤È¡¢»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ï¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¸õ¤ÎÊÑÆ°¤âÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ò²õ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£