「なでしこジャパン」で活躍したスターの再開ショットが話題になっている。

女子サッカー元日本代表「なでしこジャパン」で２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーの澤穂希さんが２０日までに自身のインスタグラムを更新。「先日…鮫と鮫のｂａｂｙちゃんに娘と会ってきました 今まで以上に鮫の顔が優しくなっていて素敵なママやっていました まだ産まれて数ヶ月なのに…さすが鮫ママみたいに体幹強い子になりそうだなぁと思う場面があり笑 最高に癒しの時間となりました」（原文ママ）とつづり、元「なでしこジャパン」鮫島彩さんとのショットや鮫島さんの子どもを抱えるショットを公開。

ファンからは「可愛いですね赤ちゃん、ジンベエザメの服着てませんか？」「素敵ですーあれ、お二人さん痩せました？」「わー、いいね」「超可愛いね」などの声が寄せられている。

鮫島さんは、女子サッカー元日本代表なでしこジャパンのＤＦとして活躍。２０２４年５月に現役引退を発表し、今年４月には現役時代から通っていた筑波大大学院を修了したことを報告。３８歳の誕生日を迎えた今年６月に、結婚していたことと第１子出産を公表し、ファンを驚かせた。

澤さんは２０１５年にサッカーＪ３・福島ユナイテッドＦＣで取締役副社長を務める辻上裕章さんと結婚。同年１２月に現役を引退し、１７年１月９日に第１子となる長女を出産した。