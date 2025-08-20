◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６戦ぶり４４号本塁打を放つなど、チームを１８安打１１得点の快勝に導いた。

大谷は、初回は内角ボール球の直球に詰まらされて三邪飛。だが、３―０の２回２死に迎えた２打席目は、左腕ゴンバーの内角低め直球を完璧に捉えると、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）、今季最小となる角度１９度で飛び出した打球が右中間ブルペンに飛び込む６戦ぶり４４号を放った。飛距離は４１３フィート（約１２５・９メートル）。チーム１２６試合目で４４本塁打は、シーズン５６発ペースとなった。

敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。大谷はこの日で今季５戦３発となった。

チームは前日には今季６戦全勝中だった同地区最下位相手に痛恨のサヨナラ負けを喫し、連勝が「３」でストップ。鬱憤を晴らすかのように、この日は打線が爆発した。