¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤¬°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¡¡ÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌÅª¸ÀÆ°¤Ë¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¡×¡¡¹ÎÍ¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÅÓÃæ¼Âà
¡¡¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤Ï£±£¹Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ½©µ¨¹Åç¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈðëîÃæ½ýÅù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½©µ¨¸©Âç²ñ¤ÎÃÏ¶èÍ½Áª¤¬£²£³Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÁª¼ê¤ä¿³È½¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤äÂÐ±þ¤ò¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¹ÅçÂåÉ½¤Î¹ÎÍ¤¬Âç²ñÄ¾Á°¡¢£±·î¤Ëµ¯¤¤¿ÉôÆâ¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤¿¡£´û¤ËÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤¬¼ýÂ«¤»¤º¡¢£±²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¸å¤Î£±£°Æü¤Ë¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡À¼ÌÀÊ¸¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ½©µ¨¹Åç¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¡ÊÃÏ¶èÍ½ÁªÂç²ñ´Þ¤à¡Ë¤Î³«Ëë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤ä¿³È½¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤äÂÐ±þ¤ò¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ê¤É¤¬¡¢ÆÃ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤äÂº¸·¡¢¿Í¸¢¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¿´¿È¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢³ØÀ¸Ìîµå¤Î´ðËÜ¸¶Íý¤È¤·¤Æ¡Ö¶µ°é¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ÇÌ±¼çÅª¤Ê¿ÍÎà¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤¿¿Í´Ö¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡×¡ÖÍ§¾ð¡¢Ï¢ÂÓ¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ÎÀº¿À¤òÍýÇ°¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄê¤á¤¿ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå·û¾Ï¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¤ÎÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂ§¤Ã¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£ÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¿µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¿´¤«¤é±þ±ç¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£