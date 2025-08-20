BANDAI SPIRITS、2025年冬～2026年春に発売予定の新商品情報を8月27日に公開！30ML関連商品は後日公開予定
【BANDAI SPIRITS：2025年冬～2026年春発売予定 新商品情報】 8月27日 公開予定
BANDAI SPIRITSは、2025年冬から2026年春に発売予定の新商品情報を8月27日に公開することを発表した。
本情報は、BANDAI SPIRITSが手がけるガンプラやプラモデル商品の新商品情報を発表する内容となっている。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて告知しており、「30 MINUTES LABEL」の新商品に関しては後日公開予定となっている。
