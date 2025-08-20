◇MLB ドジャース11ｰ4ロッキーズ（日本時間20日、クアーズ・フィールド）

ドジャースは大谷翔平選手の44号も飛び出すなどスタメン全員安打の18安打で快勝しました。

初回からフレディ・フリーマン選手のタイムリーヒットで先制すると2回ではアレックス・コール選手が先頭でソロホームランと得点を追加していきます。

そして迎えた第2打席の2アウトの場面で打席に立った大谷選手は3球目の低めのストレートを捉えると強烈なライナーは、低い弾道のまま右中間へ着弾。再びリーグトップタイの44号を記録しました。

4回と6回にロッキーズから2点ずつ返されますが、ドジャースの勢いは止まらず7回。先頭打者から2者連続ヒットを出すと犠牲バントでチャンスを拡大します。すると、アレックス・フリーランド選手の打席で捕手が後逸。その間に1点を追加しました。さらに1アウト1・3塁で大谷選手の打球は内野ゴロとなりますが、快走で併殺を避け、1点を追加すると、つづくムーキー・ベッツ選手が初球のストレートをレフト前へヒット。これでスタメン全員が安打を記録しました。

そしてウィル・スミス選手もカーブボールを捉えてセンター前へ運ぶと大谷選手がホームへ生還しました。

9回には2アウト1・2塁からスミス選手がライト前へタイムリーヒットとし終盤でもしっかり追加点を記録。この試合で大谷選手は44号を含む5打数1安打1四球2打点の成績でした。