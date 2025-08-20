ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【近鉄名古屋線】近鉄名古屋―近鉄八田駅間で運転見合わせ 【近鉄名古屋線】近鉄名古屋―近鉄八田駅間で運転見合わせ 【近鉄名古屋線】近鉄名古屋―近鉄八田駅間で運転見合わせ 2025年8月20日 12時13分 東海テレビ リンクをコピーする みんなの感想は？ 近鉄名古屋線は、近鉄名古屋駅構内の点検のため、8月20日正午現在、近鉄名古屋―近鉄八田駅間で運転を見合わせています。 一部区間で遅れも出ています。最新の情報を確認するようにしてください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「真面目でおもろない」と自虐も…三重県知事選挙の“最大の争点”現職・一見氏の評価 有権者に聞いた印象は “県立”が劇的勝利でベスト4へ…センバツＶの横浜破った県岐商 左手指ない横山選手のスーパーキャッチに甲子園沸く “ういろ”に“きしめん”も…名古屋土産の定番を『倍以上』の値段でネット転売 定価より高値で取引されるワケ 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 神奈川, 在宅医療, マンション, 慰霊祭, 寺田屋, 思いやり, 葬祭, 神事, 配線