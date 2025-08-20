　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でサマーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『子ども版 これで死ぬ 外遊びで子どもが危険にあわないための安全の話』など大きな話題となった作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。

■子ども版 これで死ぬ 外遊びで子どもが危険にあわないための安全の話

セール特価：770円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+8pt

毎年、川や海など外遊びでの子どもの事故はあとを絶ちません。

しかし、外遊び中に出会う危険は、知っていれば避けられるものが多くあります。

本書では、「お菓子を拾おうとしておぼれる」「高波にさらわれる」「ランドセルが遊具に引っかかる」 など川・海・山・身近な公園で実際に起きた子どもの事故事例28を紹介。

それぞれの場所で事故防止策・安全啓発を発信しているプロの監修のもと、どうしたら事故を防ぎ、安全に楽しむことができるかを徹底的に解説しました。

また、各章の最後には、最も重要な安全の話がつまっている漫画解説付き。

子どもと一緒に、外で安全に遊ぶ方法について学ぶことができます。

■これで死ぬ アウトドアに行く前に知っておきたい危険の事例集

セール特価：572円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+6pt

ころんで死ぬ、ダニに噛まれて死ぬ、助けようとして死ぬ、キャンプの炊事中に死ぬ、風に飛ばされて死ぬ--など、アウトドアには「まさか、こんなことで……」と思うような、死の危険がたくさんあります。

本書では、アウトドアで実際に起こった死亡事例を紹介し、どうしたらそのような目にあわないか、安全に身を守るための解説をしています。

死の危険は、知っていれば避けられる可能性が高くなる。

アウトドアで自分や大切な人が危険な目にあわないために、最低限の安全の知識が書かれた本です。

■ヤマケイ文庫 ドキュメント 道迷い遭難

セール特価：352円（60%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+4pt

山岳遭難のなかで最も多いのが「道迷い遭難」。

本書では実際に起きた「道迷い遭難」を取材し、遭難者の行動をつまびらかにして登山者への警鐘とする。

道に迷い、何日間も山中をさまよう恐怖―。

登山者の盲点でもある、誰もが陥りがちな道迷い遭難。

その7件の事例を取り上げ、原因を探り未然に防ぐ方策を検証する。

■駅からハイク 電車に乗ってぷらっと山へ！ 駅から登れる関東近郊の低山90

セール特価：990円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+10pt

4時間程度という短めの歩行時間で、駅から駅へ歩くハイキングコースガイド。

東京の主要駅からJRや私鉄沿線で行くことができる90山をピックアップしました。

JR中央線、JR青梅線・五日市線、JR東海道線、JR内房線、京王線、小田急線、京浜急行・JR横須賀線、東武東上線・西武池袋線・秩父鉄道、東武鉄道・JR両毛線、JR常磐線、北陸新幹線などの沿線の山を紹介します。

■メスティン自動レシピ

セール特価：572円（60%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+6pt

万能クッカーに着火して待つだけのほったらかしレシピ集！メスティンはスウェーデンのアウトドアブランド「トランギア」製のアルミ鍋。

日本でいう「飯盒」にあたるメスティンは、キャンプや登山での使用はもとより、普段使いもできる安くて丈夫で使い勝手のいい万能調理器具。焼く、煮る、炊く、蒸すはもちろん、メスティンならではの調理方法がある。それが「自動調理」だ。米と水を入れてフタをし、固形燃料に着火。調理手順はこれだけ。火が消えたらおいしいご飯のできあがりだ。

ご飯だけではなく、おかずやデザートなどの「自動レシピ」を集めたのが、この1冊。フタの上に缶詰めを載せて温める、シェラカップを重ねて目玉焼きなどの小技も網羅。

家の中でも外でもメスティンを使いこなす「ほったらかしレシピ」をお試しあれ。

※本ページで紹介する情報は、2025年8月19日12時現在のものです。