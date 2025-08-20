トイプーの威圧感にタジタジ…！ハスキーの必死すぎる「全力退避」に2.5万いいね
【ハスキーとトイプーの衝撃シーンを見る】体格差のある愛犬二匹の立ち位置がまるでトムとジェリー！！
一緒に暮らす相方ワンコに“ビビりすぎ”な反応を見せた愛犬の姿に、2.5万いいねが集まり話題になっています！大きな体で、逃げるようにソファへよじ登るシベリアンハスキーの視線の先にいるのは、小柄なトイプードル。
二匹の間に一体、何が起きたのでしょうか？
飼い主の深山さん(@miyamafukayama)によると、このときのアシㇼちゃんは「リクに遊んでほしくて、しつこくちょっかい出して怒られて逃げてます」とのこと。リクくんに、予想以上の迫力で怒られたのか、大ジャンプで避難する姿がカメラに収められました。
コメント欄には、「ボスプー（リクくん）強い」「ハスキーの威厳どこ行ったんだ」など、体の大きさとは裏腹に行動のギャップに驚く声が多く寄せられました。特に印象に残ったコメントについて伺うと、「『ビビり方がトムとジェリーみたい』のコメントです。普段、本当にトムとジェリーみたいなやりとりをしているので、やっぱりそう見えるんだ！と思いました」と、誰もが知るキャラクターの日常がリアルで再現されている様子が伝わりますね。
■こたつのぬくもりに溶け込むハスキーが話題
寒さに強い犬種とされているシベリアンハスキー。しかし、アシㇼちゃんはこたつの心地良さを知ってしまったようです。「もうシベリアには帰れないハスキー」とのコメントとともに投稿されたのは、こたつに頭だけを突っ込むアシㇼちゃんの動画。思わずクスっとしてしまうユニークな姿に、23万ものいいねが集まり話題になりました！
コメント欄には、「かわいい！顔がどうなっているのか気になる」「こたつの魔力に魅了されたようで」など、アシㇼちゃんのクスっと笑える行動にほっこりするコメントや、こたつの魅力に共感するコメントなど、約300件もの声が集まりました！
■毎日がハプニングの連続？！愛犬三匹の暮らしを覗いてみた
アシㇼちゃんは、先輩犬のトイプードルのリクくん、柴犬のリンちゃんと共に暮らしています。三匹の中でも一番体の大きいアシㇼちゃんですが、先輩犬たちには敵わないことがあるそうで、「体格差で押し込んでも反撃されたら逆転負けします」とのこと。
"ボスプー"の名で、Xのフォロワーさんからも大人気だというリクくんについては、「体格は一番小さいですが、一番強いところがまさしくボスです。以前アシㇼとリンの遊びがヒートアップしすぎると、ひと睨みでその場を収めていました」と、リクくんのリーダーシップぶりが伺えます。
まさに、トムとジェリーのような慌ただしい毎日を送る様子が伺える中、三匹の絆がしっかりと繋がっているシーンも。ある日のポストには、「ボスプーのもとに集まりがち」とのコメント付きで、三匹が仲睦まじく寄り添う様子が投稿されていました。
深山さん(@miyamafukayama)のポストには他にも、アシㇼちゃんとリンちゃんの遊びがヒートアップする様子や、アシㇼちゃんのそばにそっと寄り添い眠るリクくんの様子など、三匹の日常が垣間見える投稿が盛りだくさん！
飼い主の深山さん(@miyamafukayama)から見る三匹の性格は、「リクは甘えん坊で人懐っこい、リンは個人行動が好きですが寂しくなると甘えだすツンデレ、アシㇼは元気なイタズラっ子でドジっ子です」と、それぞれの個性あふれる様子についてお話くださいました。
さらに、「アシㇼが寝ていると懐にリクが入っていってくっついて寝ていて厳しいだけじゃないボスの姿にほっこりしました」と、心温まる愛らしいエピソードも。
クスっと笑えるワンシーンや、ワンコ達の役割が垣間見える三匹の暮らしは日々変化しています。「今日はどんな様子かな？」そんな時はぜひ、賑やかな三匹の日常を覗いてみてくださいね！
文=畠山麻美