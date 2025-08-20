月9『明日はもっと、いい日になる』につながった15年前の『明日の光をつかめ』子どもたちの希望と熱演が楽しめる夏ドラマの醍醐味
●当時15歳の広瀬アリス初主演作
かつて「子どもが長期休みの夏は学園ドラマの季節」と言われていたが、00年代から10年代、20年代にかけてジワジワと減っていった。しかし今夏は『僕達はまだその星の校則を知らない』(カンテレ・フジテレビ系)、『ちはやふる―めぐり―』(日本テレビ系)が放送され、「夏らしい」と往年のドラマファンを喜ばせている。
さらに特筆すべきは、もう1つ子どもがメインのドラマが放送されていること。月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』(フジ系) は児童相談所が舞台の物語であり、週替わりでさまざまな年齢の子どもが登場する。
さまざまな事情を抱える子どもたちの苦境と成長を描いた同作を見ていて思い出したのは、『明日の光をつかめ』シリーズ(東海テレビ・フジ系 ※FODで配信中)。10年、11年、13年に放送された夏のシリーズ作で、当時15歳の広瀬アリスが初主演を務めた作品としても知られている。
平成の『明日の光をつかめ』と令和の『明日はもっと、いい日になる』には、どんな共通点と違いがあるのか。その魅力をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『明日の光をつかめ』
○どちらも「海辺の町が舞台」の物語
『明日の光をつかめ』の舞台は海の見える丘にある「たんぽぽ農場」。主宰者の北山修治(渡辺いっけい)は、農業を通してさまざまな問題を抱える子どもたちの社会復帰をサポートしている。一方、『明日はもっと、いい日になる』の舞台も海沿いの街にある児童相談所。主人公の新人児童福祉司・夏井翼(福原遥)らが子どもたちの異変に気づき、助け出す様子が描かれている。
『明日の光をつかめ』の子どもたちは、ネグレクト、性被害、母に捨てられる、一家心中、いじめなどの過酷な過去を持っていた。それが傷害や窃盗などの犯罪歴、自傷行為、引きこもり、ティーンでの妊娠・出産などにつながり、そこから一歩を踏み出していく様子が描かれている。
一方、『明日はもっと、いい日になる』で子どもたちが抱える事情は、ネグレクト、面前DV、育児ノイローゼ、外国人母の手続きミスによる不法滞在など。子どもたちが非行に走る描写はほとんどなく、親が変わることで問題を改善していく様子が描かれている。
『明日の光をつかめ』は、30分×45話という構成のため、どん底の状態から北山や仲間とふれ合うことで少しずつ光を見つけていく子どもの心理を丁寧に描写。一方、1話60分の『明日はもっと、いい日になる』は、子どもの心理に加えて親の再起や夫婦の関係修復など“大人の物語”という意味合いも濃い。
『明日はもっと、いい日になる』を見ていると、『明日の光をつかめ』第1シリーズが放送された2010年から15年間で「より問題のある親が増え、社会問題化しているのではないか」という制作サイドからの問題提起がうかがえる。
●笑顔がはじけるシーンに救われる
「子どもの更生施設や避難所、児童相談所が舞台」と聞くと、重苦しいドラマと決めつけられがちだが、両作ともに決してそのような作品ではない。
子どもたちにも見てほしい夏ドラマだけに、むじゃきに遊ぶなど笑顔がはじけるシーンも多く、特にティーンが多い『明日の光をつかめ』では恋模様なども描かれた。さらに、青空や海などの爽快な映像が盛り込まれ、随所に夏という季節を感じさせられる。
そもそも『明日の光をつかめ』も、『明日はもっと、いい日になる』もタイトルに“明日”というフレーズを使用していることから、「問題を抱える子どもと親に希望を見せる物語にしよう」という制作サイドの狙いがわかるのではないか。1つのエピソードが終わるたびに、ほどよい感動とともにさわやかな気持ちになれるから第3シリーズまで放送されたのだろう。
同作の醍醐味としてもう1つあげておきたいのは、子どもたちの熱演。まだ演技経験が少ない子役たちが、過酷な環境に悩み苦しみながら、徐々に笑顔を取り戻し、前へ進んでいく役柄を精一杯演じる姿に感動を誘われる。特に昼の帯ドラマだった『明日の光をつかめ』は、日を重ねるごとに役と本人がシンクロするように成長していく過程で楽しませてくれた。
主演を務めた広瀬アリスの演じた沢口遙は17歳の高校2年生。たんぽぽ農場の桜木翼(榊原徹士)と出会い、いじめによってバスケットボール部を退部したことから農場の手伝いを始めるが、市議会議員の父に猛反対されてしまう。さらに翼への恋心が芽生えながらも彼の過去を知り、葛藤しつつ受け止めようとする様子を懸命に演じていた。
○「若手有望株の登竜門」として機能
広瀬アリスと言えば、「広瀬すずの姉」と紹介されたり、「妹の七光り」などと揶揄されたりした時期もあったが、これはミスリード。広瀬アリスは広瀬すずがデビューする2012年の2年も前に当作で連ドラ主演を飾っていた。
妹は姉がモデルを務めていた『Seventeen』のイベントがきっかけで芸能界入りしたこと、高校サッカーの応援マネージャーも姉が先に務めたことなど、広瀬アリスの評価が先行していた点は多い。「彼女のヒロインらしい華とみずみずしい演技が『明日の光をつかめ』のシリーズ化につながった」と言ってもいいのではないか。
その他の出演者を見ていくと、第1シリーズでは、島田紳助プロデュースの新選組リアンとして活躍した榊原徹士、アイドリング!!!の外岡えりか。
第2シリーズでは、主演・小島藤子のほか、新川優愛、矢作穂香。さらにアーティストとしても活躍する松下優也、昨年12月に『水曜日のダウンタウン』(TBS系)の「名探偵津田」で助手を務めて話題を集めた西野実見らが出演した。
第3シリーズでは、主演に当時E-girls・須田アンナのほか、須賀健太、柾木玲弥、浅香航大、荒川ちから現在も活躍する俳優が出演。学園ドラマと同じように、将来有望な若手が集まるジャンルの作品であることは間違いない。
また、前シリーズの俳優が以降のシリーズに再出演することも魅力の1つ。たんぽぽ農場のOB・OG役として以降のシリーズにも出演することで、彼らのさらなる成長した姿を見ることが視聴者の楽しみとなっていた。
事実上の主演である渡辺いっけいは現在62歳だがまだまだ健在であり、第一線で活躍し続ける広瀬アリス、新川優愛、須賀健太、浅香航大らも含め、シリーズの続きを見せてほしいところだ。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
