高山一実、美ウエスト披露の韓国街中ショットに反響「朝から癒された」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/08/20】元乃木坂46の高山一実が20日、自身のInstagramを更新。韓国での街中ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】高山一実、奇跡の色白美ウエスト
高山は「おはよう」と朝の挨拶とともに、韓国の街中で撮影した写真を公開。水色のクロップドシャツと黒いボトムスを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「朝から癒された」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「韓国旅行羨ましい」「笑顔が素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
