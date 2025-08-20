¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×Á°ÅÄÂçÊå¡ÖCanCam¡×½éÅÐ¾ì¤Ç¡ÈÂç¹¥Êª¡ÉËËÄ¥¤ë À¾»³ÃÒ¼ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/20¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Á°ÅÄÂçÊå¤¬¡¢8·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCanCam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë10·î¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Æ±»ï¤ÎÏ¢ºÜ¡Öº£Æü¤Ï¥¥ß¤È¡¢¤â¤°¤â¤°µÇ°Æü¡×¤Ç¡¢¡ÈÂç¹¥Êª¡É¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×Á°ÅÄÂçÊå¡¢Âç¹¥ÊªËËÄ¥¤ë¡È¤â¤°¤â¤°¡É¥·¥ç¥Ã¥È
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Netflix¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Á°ÅÄ¡£¸½ºß¡¢Æ±¤¸¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤È°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈTAG SEARCH¡É¤òÈ¯Â¤·¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©ÀïÃæ¤À¡£¡¡
¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤ÎÂç¹¥Êª¤Ï¡¢Ä®Ãæ²Ú¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤ª·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤ß¡¢¸µÌîµåÉôÃË»Ò¤é¤·¤¯¡¢¹ë²÷¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ®Ãæ²Ú¹¥¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÌîµå¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤´Ë«Èþ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤Îº¢·è¤Þ¤Ã¤ÆÍê¤à¤Î¤ÏÃæ²Ú¤½¤Ð¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«Ã´¡¹ÌÍ¤Ë¡£¤½¤ì¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¿©¤ÙÊý¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ñ»Ò¤âÂç¹¥Êª¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¾ßÌý¡¢¿Ý¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥é¡¼Ìý¤òº®¤¼¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¿¥ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡È¤â¤°¤â¤°¡É¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
½µ1¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦Ä®Ãæ²Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤·Ú¤ËÍ§Ã£¤È¹Ô¤¯¾ì½ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁ°ÅÄ¡£¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¤É¤³¤Ø¡© ¤Þ¤¿¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖFIRST FANMEETING ¡ÈTAG SEARCH - 0 to BRAND - ¡É¡×¡Ê9·î9Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿º£¤Î¿´¶¤ä¡¢°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÀ¾»³¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥í¥±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ä«¤«¤é¤ª¤Ê¤«¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Á°ÅÄ¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê¡õ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¹æ¤ÎÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤Ë¤ÏSixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
