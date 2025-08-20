河合優実、高校時代から「顔が似ている」と言われる歌姫告白 文化祭でも歌唱「言われすぎて…」
【モデルプレス＝2025/08/20】女優の河合優実が11日、TBS系「バナナサンド」（毎週火曜よる8時〜）に出演。高校時代から似ていると言われている芸能人について語る場面があった。
【写真】河合優実、似ていると話題の大物歌姫
この日、番組の人気企画である「ハモリ我慢ゲーム」のコーナーにゲスト出演した河合。楽曲は、山口百恵の「イミテイション・ゴールド」を選び、お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおからは「お母さん世代じゃないですか…！」と河合の選曲に驚きの声が上がった。
楽曲を選んだ理由については「高校生のときからすごい『顔が似ている』って言われはじめて…」と高校時代から山口に似ていると言われていたことを告白。スタジオは「たしかに！」「百恵ちゃんだ！」と納得し、河合は「最初は謙遜していたんですけど、もう言われすぎて文化祭でコピーしていました」と思い出を語った。すると、お笑いコンビ・バナナマンの設楽統からは「キラキラな学生生活ですね！」とツッコまれていた。
歌唱の時間になると、ハモリに釣られることなく見事な美声を披露し、「ハモリ我慢ゲーム」に成功した河合。その後は、小泉今日子の「潮騒のメモリー」も歌唱していた。
放送を受け、視聴者からは「歌がお上手すぎる」「才能に溢れてる」「素敵すぎた」「本当に百恵ちゃんそっくり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】河合優実、似ていると話題の大物歌姫
◆河合優実「顔が似ている」と言われる歌姫告白
この日、番組の人気企画である「ハモリ我慢ゲーム」のコーナーにゲスト出演した河合。楽曲は、山口百恵の「イミテイション・ゴールド」を選び、お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおからは「お母さん世代じゃないですか…！」と河合の選曲に驚きの声が上がった。
歌唱の時間になると、ハモリに釣られることなく見事な美声を披露し、「ハモリ我慢ゲーム」に成功した河合。その後は、小泉今日子の「潮騒のメモリー」も歌唱していた。
放送を受け、視聴者からは「歌がお上手すぎる」「才能に溢れてる」「素敵すぎた」「本当に百恵ちゃんそっくり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】