¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/20¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬8·î19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Âè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ù±º¤Ï¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¥¦¥¤¥ó¥¯¡×¤ÈÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÊó¹ð¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÊÒÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ°¦¾ð¤ò°î¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¡×¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¸Æ¤ÓÊý²Ä°¦¤¤¡×¤È¿ù±º¤¬Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ò¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö°¦¾Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ù±º¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£¿ù±º¤Ï9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡Ö¤´Êó¹ð2025Ç¯8·î8ÆüÂè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤ËÄÔ¤â¡Ö18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ðÈäÏª
