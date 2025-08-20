¡Ö¤¨¤Ã1000±ß¡×à¥ê¥¾¡¼¥È¥³¡¼¥Çá28ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Êà·ã°ÂÉþá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤³¤ì¤¬¿¿¤Î²Á³ÊÇË²õ¤«¡Ä¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÅÄ°¦²Ã(28)¡áµÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¤ªÞ¯Íî¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶â³Û¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öbali¡¡¥µ¥Ð¥ä¤Î¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤òË¬¤ì¤¿»ö¤òÊó¹ð¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï1000±ß¤À¤Ã¤¿¡ª¾Ð¡×¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHEIN¡×¤Î¥ï¥ó¥Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¥«¥Ð¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡©¡¡¤¨¤Ã1000±ß¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö1000±ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¿¿¤Î²Á³ÊÇË²õ¤«¡Ä¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÅ·»È¡×¡ÖÆî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÅÄ¤ÏÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉôºß³ØÃæ¤Ë¡ÖÌÀ¼£¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2016¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢18Ç¯4·î¤«¤é19Ç¯9·î¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤ÎÂè10Âå¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£