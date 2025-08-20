スタイル（株）（墨田区）は８月１９日までに事業を停止し、破産申請を橋田征憲弁護士（ライジング法律事務所、中央区八丁堀１−５−２）ほかに一任した。

負債総額は約２１億５５００万円（２０２４年３月期決算時点）。



財布やカバンなど革製品の企画販売を手がけていた。「Ｐａｕｌ Ｓｍｉｔｈ（ポールスミス）」など、海外有名ファッションブランドとライセンス契約を締結し、アウトレットモールに小売店舗も出店していた。

２０１８年３月期には売上高９０億５１９万円をあげていたが、「新型コロナウイルス」感染拡大による休業や営業制限で、２０２１年３月期の売上高は６７億４８０２万円へ落ち込み、赤字に沈んだ。さらにキャッシュレス化の進行で主力の財布販売の低迷が続き、２０２４年３月期は売上高５８億６１９０万円にとどまり、在庫処理などの損失も発生し、約３億５２００万円の最終赤字となった。

この間、新規ブランドとのライセンス契約を結ぶなど巻き返しを目指した。コスト高も重荷となり業績回復が遅れ、今回の事態となった。

※スタイル（株）（TSRコード:295866322、法人番号:9010601039618、墨田区両国４−３１−１１、設立１９９２（平成４）年４月、資本金１億円）

