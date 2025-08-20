『ダイヤのＡ actII』原画展、9月開催 300点以上の原画展示・部室再現でオリジナルストーリー×アニメキャスト
漫画『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）シリーズ連載20周年を記念し「大『ダイヤのA actII』原画展」が、9月12日から28日に池袋・サンシャインシティにて開催される。
【画像】王道でかっけぇ！公開された『ダイヤのA』原画＆販売グッズ
開催概要
【会期】2025年9月12日(金)〜9月28日(日)
【会場】池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA
【開催時間】10：00〜18：00 ※最終入場は17：30
【主催】大『ダイヤのA actII』原画展製作委員会
【協賛】ローソンチケット
展示情報
【見どころ】モノクロ・カラー合わせて300点以上の原画！
夏の甲子園出場を懸けた激闘。寺嶋先生の貴重な原画と共に振り返る！
【見どころ】青道 vs 稲実 激闘シアター
西東京大会決勝戦、青道 vs稲実の熱戦をド迫力映像で体感！
【見どころ】部室再現コーナー
青道高校野球部の「部室」を完全再現！
オリジナルストーリー×アニメキャストで公開！
＝キャスト＝
沢村栄純（Cv. 逢坂良太）
降谷暁（Cv. 島崎信長）
御幸一也（Cv. 櫻井孝宏）
小湊春市（Cv. 花江夏樹）
倉持洋一（Cv. 浅沼晋太郎）
＝タイトル・公開スケジュール＝
A 『今週のマガジン』
9月12日(金)・17日(水)・22日(月)・27日(土)
B 『栄純くんなんてもう知らない！』
9月13日(土)・18日(木)・23日(火・祝)・28日(日)
C 『エース不在の危機』
9月14日(日)・19日(金)・24日(水)
D 『練習試合がおわっても』
9月15日(月・祝)・20日(土)・25日(木)
E 『走れ、投手』
9月16日(火)・21日(日)・26日(金)
