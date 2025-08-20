N.S. DANCEMBLEが、1st EP『N.S.D』を本日8月20日に配信リリースした。

N.S. DANCEMBLEは、メンバーそれぞれが、ジャズ、ブレイクビーツ、テクノ、ハウス、ヒップホップなど異なる文脈で培った音楽性を、“ダンスミュージック”という共通言語のもとで交差させるバンド。ラッパー NAGAN SERVER（Vo）を中心に、Suchmos TAIHEI（Key）、D.A.N. JINYA（Ba）、寺久保伶矢（Tp）、松浦千昇（Dr）、そして“on 存在”としてカルロスが参画している。

本作は、6人の個性が有機的に絡み合い、グルーブとメッセージが濃密に同居する。ジャンルやスタイルを軽やかに飛び越えるN.S. DANCEMBLEの“現在地”であり、“入口”でもあるものとなっている。

また、9月11日に開催するグループ初のワンマンライブ『N.S. DANCEMBLE ONE-MAN Show』に、ゲストライブとしてSkaai、どんぐりずの出演が決定した。

・NAGAN SERVER コメント

「踊らせる」をテーマに向き合ったファーストEP。各々が数ある現場を経験して積み重ねた演奏スキル、スタンダードなスタイルに囚われず、幅広い音楽を吸収し、オリジナルスタイルを確立。別々のルーツを持つメンバーですが、一貫したエヌ.エス.ダンサンブルの色がここに。化学反応とはまさにこの事。そして、メンバーがコミュニケーションを取る上で日頃から大切にしているジャムセッションをヒントに構成を組み、初期衝動と自分たちが感じる「新しい」を表現しました。____NAGAN SERVER (ナガン・サーバー) Vo

