米男子ゴルフツアーは19日、2026年シーズンの日程を発表し、レギュラーシーズンは、開幕戦ザ・セントリー（1月8〜11日、ハワイ州）からウィンダム選手権（8月6〜9日、ノースカロライナ州）まで35大会が組まれた。

新規大会のマイアミ選手権（4月30日〜5月3日、フロリダ州）は通常より出場人数が限られ、ポイント、賞金が大きいシグネチャーイベント（昇格大会）として開催され、シグネチャーイベントは今季から1大会増えて9大会となる。

ポイントランク上位が出場し、年間王者を争うプレーオフは例年通り、フェデックス・セントジュード選手権（8月13〜16日、テネシー州）、BMW選手権（8月20〜23日、ミズーリ州）、ツアー選手権（8月27〜30日、ジョージア州）の3大会が行われる。

メジャーは、マスターズが4月9〜12日にジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで、全米プロが5月14〜17日にペンシルベニア州のアロニミンクGCで、全米オープンが6月18〜21日にニューヨーク州のシネコックヒルズGCで、全英オープンが7月16〜19日に英国・イングランドのロイヤルバークデールGCで開催される。