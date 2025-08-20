東北北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となっている所があります。２１日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

オホーツク海に低気圧があり、前線が東北北部にのびています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北北部では雷を伴って非常に激しい雨の降っている所があり、大雨災害の危険度が高まっている所があります。前線は２１日にかけて東北地方をゆっくり南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では、大気の非常に不安定な状況が続くでしょう。

このため、東北北部では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。



［雨の予想］

２０日から２１日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

東北北部 ５０ミリ

２０日１２時から２１日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北北部 １５０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所や氾濫している河川があるため、少しの雨でも大雨災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北北部では、２１日昼前にかけて、大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、東北地方では、２１日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより